Gli hacker di Kim hanno rubato centinaia di milioni di dollari per finanziare i programmi nucleari

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questa è roba che scotta. O che esplode, a seconda dei punti di vista. È stata resa nota l’esistenza di un rapporto segreto dell’Onu che rivelerebbe il piano di Kim Jong-Un: effettuare decine di attacchinordcoreani per rubaredidiutili ail programma nucleare del Paese. Questi attacchi, secondo il rapporto, sarebbero stati portati avanti per tutto il 2020 (in piena pandemia e nonostante dichiarazioni concilianti da parte della diplomazia nord-coreana sullo stop alle sperimentazioni sull’arma atomica) e avrebbero portato a mettere da parte delle cifre importantissime. LEGGI ANCHE > Kim Jong-Un ha chiesto scusa al Paese in lacrimenordcoreanisoldi per ...

Arriva da un rapporto confidenziale delle Nazioni Unite la notizia che alcuni hacker nordcoreani, che operavano per conto del governo, avrebbero rubato 300 milioni di dollari da banche e istituti fina ...