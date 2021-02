GF Vip, Dayane Mello fa apprezzamenti piccanti su Signorini: “Mi arra…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la fine della trentottesima puntata del GF Vip, Dayane Mello si è lasciata scappare una frase alquanto piccante sul conduttore Alfonso Signorini. I concorrenti avevano appena terminato la diretta e si erano seduti a tavola per cenare e commentare le varie dinamiche venutesi a creare. A quel punto, allora, i protagonisti hanno voluto fare i loro complimenti al conduttore per come si è comportato nelle ultime puntata in merito al lutto subito dalla modella. Proprio in quel momento, però, è intervenuta la brasiliana con una frase che ha lasciato tutti di stucco. I commenti dei concorrenti del GF Vip su Signorini In queste ore sul web stanno generando molto clamore alcune dichiarazioni fatte da Dayane Mello su Alfonso Signorini. Il tutto è accaduto subito dopo la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la fine della trentottesima puntata del GF Vip,si è lasciata scappare una frase alquanto piccante sul conduttore Alfonso. I concorrenti avevano appena terminato la diretta e si erano seduti a tavola per cenare e commentare le varie dinamiche venutesi a creare. A quel punto, allora, i protagonisti hanno voluto fare i loro complimenti al conduttore per come si è comportato nelle ultime puntata in merito al lutto subito dalla modella. Proprio in quel momento, però, è intervenuta la brasiliana con una frase che ha lasciato tutti di stucco. I commenti dei concorrenti del GF Vip suIn queste ore sul web stanno generando molto clamore alcune dichiarazioni fatte dasu Alfonso. Il tutto è accaduto subito dopo la ...

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - vip_erella : RT @Icyhun: 'No Francesco, ha ragione Dayane'???? *Dayane da un giudizio sulla coppia* 'AVEVA RAGIONE FRANCESCOOOOOO, AVEVA RAGIONE SU TUTTO'… - tuttopuntotv : GF Vip, Dayane Mello fa apprezzamenti piccanti su Signorini: “Mi arra…” #gfvip -