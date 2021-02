Foibe | Iva Zanicchi | «Fu una tragedia volutamente dimenticata Ora | grazie a Dio | se ne parla»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Un fatto tragico per troppo tempodimenticato». Così Ivaa proposito dellealla vigilia del Giorno del Ricordo. Dedicato alle vittime delle violenze titine e all’esodo giuliano-dalmata. Una riflessione che la popolare artista rilascia all’agenzia Adnkronos.: unaLanon ha paura di puntare l’indice accusatore su quanti per troppo tempo hanno oscurato e sotterrato una verità scomoda. “Le– dice – sono state un fatto tragico. L’unica cosa che posso dire è che purtroppo questa cosa è stata tenuta quasi nascosta. Per troppi anni. I crimini sono crimini di qualsiasi colore: questo è stato un crimine micidiale. Orribile, perché hanno ...

Le responsabilità dei comunisti italiani nelle Foibe Lo sterminio degli italiani nelle foibe e la ... Un fatto "tragico" per troppo tempo "volutamente dimenticato". E' la riflessione, raccolta dall'AdnKronos, di Iva Zanicchi a proposito delle foibe, la cui memoria sarà al centro del Giorno del Ricordo in programma domani. Le foibe, dice infatti la Zanicchi, sono state "un fatto tragico. L'unica cosa che posso ... Foibe, Zanicchi: una tragedia volutamente dimenticata. La Zanicchi non ha paura di puntare l'indice accusatore su quanti per troppo tempo hanno oscurato e sotterrato una verità ...