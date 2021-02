Fenty addio | chiusa la casa di moda di Rihanna

Ultime Notizie dalla rete : Fenty addio

TGCOM

Catterton ha acquisito una partecipazione in Savage X, il marchio di lingerie di Rihanna, Lvmh e la cantante riaffermano la loro partnership e si concentrano sulla crescita e lo sviluppo a ...Tra le motivazioni dello stop diby Rihanna, la pandemia di Coronavirus di Martina D'Amelio F enty ,. Rihanna congela la sua di moda di lusso, lanciata a gennaio 2019 in collaborazione ...Il colosso del lusso Lvmh ha sospeso il pret-a-porter di Rihanna , lanciato nel 2019, spiegando di attendere migliori condizioni di mercato mentre cercherà di ...Fenty chiusa, la linea di moda non decolla nemmeno sul web. Fenty addio,Rihanna chiude la sua casa di moda, e la decisione arriva di comune accordo con il colosso francese Lvmh, c ...