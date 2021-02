Esplode l’amore fra Myriam Catania e Mario Ermito, ma lei è fidanzata: lo scoop (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Myriam Catania e Mario Ermito sarebbero una coppia Colpo di scena al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 5. A quanto pare Mario Ermito e Myriam Catania sarebbero una coppia. Almeno è questa l’informazione clamorosa che Gabriele Parpiglia ha riportato attraverso un articolo su Giornalettismo. Il giornalista e autore televisivo ha parlato a chiare lettere di ‘flirt nascente’ e qualcosa nato dietro le quinte del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E in tutto questo Quentin Kammermann, il compagno di lei? Quando la nipote di Simona Izzo era un’inquilina della casa più spiata d’Italia, infatti, era felicemente fidanzata con l’attore con cui ha un figlio, il piccolo Jacques. Adesso però, dopo che Parpiglia ha ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 febbraio 2021)sarebbero una coppia Colpo di scena al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 5. A quanto paresarebbero una coppia. Almeno è questa l’informazione clamorosa che Gabriele Parpiglia ha riportato attraverso un articolo su Giornalettismo. Il giornalista e autore televisivo ha parlato a chiare lettere di ‘flirt nascente’ e qualcosa nato dietro le quinte del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E in tutto questo Quentin Kammermann, il compagno di lei? Quando la nipote di Simona Izzo era un’inquilina della casa più spiata d’Italia, infatti, era felicementecon l’attore con cui ha un figlio, il piccolo Jacques. Adesso però, dopo che Parpiglia ha ...

