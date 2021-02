Draghi non parla ma è già furioso con i 5 Stelle in piena emergenza Covid (di M. Antonellis) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È la Lega il vero “pomo della discordia”. Tanto che, rivelano i soliti bene informati, la mossa di Grillo di ieri sera, quell’attendismo sempre più sospetto nei confronti di Mario Draghi (fino alla conferma di Crimi della sospensione delle votazioni su Rousseau di questa mattina) era finalizzata proprio a permettere al Presidente del Consiglio incaricato di disfarsi dell’appoggio di Matteo Salvini. Draghi furioso per i ritardi Ma, secondo fonti vicine a Draghi, il premier incaricato è rimasto sconcertato da questa mossa grillina. Il suo obiettivo primario è infatti “cominciare a lavorare per debellare il virus”, perché solo così – spiegano dall’entourage dell’ex presidente Bce – “potrà ripartire l’Economia”. Anche la Germania dell’amica Merkel prolungherà il lockdown fino a marzo, fanno notare le medesime fonti. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È la Lega il vero “pomo della discordia”. Tanto che, rivelano i soliti bene informati, la mossa di Grillo di ieri sera, quell’attendismo sempre più sospetto nei confronti di Mario(fino alla conferma di Crimi della sospensione delle votazioni su Rousseau di questa mattina) era finalizzata proprio a permettere al Presidente del Consiglio incaricato di disfarsi dell’appoggio di Matteo Salvini.per i ritardi Ma, secondo fonti vicine a, il premier incaricato è rimasto sconcertato da questa mossa grillina. Il suo obiettivo primario è infatti “cominciare a lavorare per debellare il virus”, perché solo così – spiegano dall’entourage dell’ex presidente Bce – “potrà ripartire l’Economia”. Anche la Germania dell’amica Merkel prolungherà il lockdown fino a marzo, fanno notare le medesime fonti. ...

