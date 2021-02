Dpcm e sci | dal 15 febbraio possono riaprire gli impianti ma resta l' incognita viaggi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il governatore della Lombardia Fontana ha firmato un'ordinanza che prevede il contingentamento al 30 e 50 per cento degli accessi. Anche la Valle d'Aosta ipotizza la riapertura a un massimo di 30mila persone. In Piemonte domani la firma del provvedimento. Condizione necessaria è...

... lo. Il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, ha firmato l'ordinanza con cui, a ...in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del14 ...... con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici ...La stagione sciistica potrebbe essere salva almeno in parte. Dal prossimo 15 febbraio infatti in Lombardia potranno riaprire gli impianti sciistici. La Val d'Aosta sta studiando come riaprire dal 18.Il provvedimento del presidente della Regione sarà valido fino al 31 marzo e consentirà anche agli sciatori amatoriali di praticare lo sci con ingressi contingentati nei comprensori sciistici ...