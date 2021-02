Didattica a distanza: regioni e dove saranno chiuse le scuole (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con la Didattica a distanza e le scuole chiuse i contagi si riducono a differenza di quello che accade con la scuola in presenza? Il dibattito è aperto e sono diverse le opinioni discordanti in merito. Molti esperti sono concordi nell’affermare che il ritorno nelle scuole provoca una rapida diffusione dei contagi: è anche il caso di quanto accaduto in certi Paesi esteri, dove nuove ondate hanno aumentato contagi e vittime. Didattica a distanza: i casi Abruzzo e Alto Adige In Abruzzo e in Alto Adige si ritorna alla Didattica a distanza. Dato significativo, visto che l’Abruzzo è stata tra le prime regioni a riaprire le superiori dopo le vacanze di Natale: per 14 giorni, però, si tornerà alla ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con lae lei contagi si riducono a differenza di quello che accade con la scuola in presenza? Il dibattito è aperto e sono diverse le opinioni discordanti in merito. Molti esperti sono concordi nell’affermare che il ritorno nelleprovoca una rapida diffusione dei contagi: è anche il caso di quanto accaduto in certi Paesi esteri,nuove ondate hanno aumentato contagi e vittime.: i casi Abruzzo e Alto Adige In Abruzzo e in Alto Adige si ritorna alla. Dato significativo, visto che l’Abruzzo è stata tra le primea riaprire le superiori dopo le vacanze di Natale: per 14 giorni, però, si tornerà alla ...

