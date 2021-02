Coronavirus, i numeri in chiaro. Sestili: «I decessi sono ancora troppi, ma la curva è in calo. In una settimana -10%» – Il video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Nell’ultima settimana i casi di Coronavirus in Italia si sono stabilizzati. Insomma la curva né sale né scende con un indice Rt che oscilla intorno a 1 da tre settimane. Stabili anche gli ingressi in terapia intensiva. Intanto la curva dei decessi, che sono ancora troppo elevati, sta scendendo: -10 per cento di morti rispetto alla scorsa settimana». A parlare a Open è Giorgio Sestili, fisico e fondatore del blog giorgioSestili.it. Adesso, continua Sestili, «con gran parte dell’Italia in zona gialla, è molto facile che i casi possano risalire. In alcune regioni dobbiamo aspettarci la ripresa dei contagi, come già sta avvenendo. Per questo bisognerebbe fare sequenziamento del virus, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Nell’ultimai casi diin Italia sistabilizzati. Insomma lané sale né scende con un indice Rt che oscilla intorno a 1 da tre settimane. Stabili anche gli ingressi in terapia intensiva. Intanto ladei, chetroppo elevati, sta scendendo: -10 per cento di morti rispetto alla scorsa». A parlare a Open è Giorgio, fisico e fondatore del blog giorgio.it. Adesso, continua, «con gran parte dell’Italia in zona gialla, è molto facile che i casi possano risalire. In alcune regioni dobbiamo aspettarci la ripresa dei contagi, come già sta avvenendo. Per questo bisognerebbe fare sequenziamento del virus, ...

