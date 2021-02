Coppia Bolzano: diffusa nuova ricostruzione dei fatti, uccisi in momenti diversi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli ultimi sviluppi d’indagini cambiano il quadro generale nel caso dell’omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair. Mentre si è sempre più vicini al recupero di ciò che è stato ritrovato nelle ultime ore sul letto dell’Adige e che sembra essere il corpo di Peter Neumair, le indagini smentiscono alcune iniziali certezze rispetto alla dinamica del delitto. In queste ore è anche attesa la decisione del tribunale del riesame, che sta valutando la richiesta della difesa di Benno Neumair di scarcerare l’uomo. Coppia Bolzano: uccisi in due momenti diversi Peter Neumair e Laura Perselli non sarebbero stati uccisi nello stesso momento. Lo confermerebbe il fatto che i loro telefoni cellulari sono stati spenti a 4 ore di distanza, il che avrebbe dato la possibilità a Benno di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli ultimi sviluppi d’indagini cambiano il quadro generale nel caso dell’omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair. Mentre si è sempre più vicini al recupero di ciò che è stato ritrovato nelle ultime ore sul letto dell’Adige e che sembra essere il corpo di Peter Neumair, le indagini smentiscono alcune iniziali certezze rispetto alla dinamica del delitto. In queste ore è anche attesa la decisione del tribunale del riesame, che sta valutando la richiesta della difesa di Benno Neumair di scarcerare l’uomo.in duePeter Neumair e Laura Perselli non sarebbero statinello stesso momento. Lo confermerebbe il fatto che i loro telefoni cellulari sono stati spenti a 4 ore di distanza, il che avrebbe dato la possibilità a Benno di ...

