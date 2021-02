Australian Open 2021 | Sara Errani convince e va al terzo turno | Venus Williams si fa male a fine primo set

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)si qualifica per ildegli. L’azzurra continua il percorso iniziato nelle qualificazioni giocate a Dubai, battendo per 6-1 6-0in un’ora e 15 minuti. L’incontro vive sostanzialmente di due parti ben distinte: la prima è quella che arriva fino al 5-1 delset, quando la caviglia destra dell’americana si gira nell’andare a proteggere la rete, la seconda è quella in cui, nonostante i tentativi della sette volte vincitrice Slam di rimanere in campo con i mezzi rimasti, l’italiana gioca sempre con intelligenza tattica e si guadagna l’appuntamento con Su-Wei Hsieh (Taipei).comincia subito giocando palle profonde, provocando diversi ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Terza giornata degli, primo Slam della stagione in corso al Melbourne Park. Il torneo è visibile su Eurosport, canali 210 e 211 del bouquet Sky. Errani, impresa con Venus Williams Splendida impresa di ...Glidi Stan Wawrinka (ATP 18) sono gi terminati. Il vodese si dovuto clamorosamente arrendere a Marton Fucsovics (55) nei 1/32 con il punteggio di 7 - 5 6 - 1 4 - 6 2 - 6 7 - 6 (11/9) al ...Sara Errani si qualifica per il terzo turno degli Australian Open 2021. L'azzurra continua il percorso iniziato nelle qualificazioni giocate a Dubai, battendo per 6-1 6-0 Venus Williams in un'ora e 15 ...Dura poco l’avventura di Martina Trevisan agli Australian Open 2021 di Melbourne. Due set, un’ora e mezzo di gioco, che hanno visto vincere la forte avversaria, la russa Ekaterina Alexandrova, per 6-3 ...