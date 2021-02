Atalanta-Napoli 3-1, bergamaschi in finale: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sarà la Dea ad affrontare la Juventus il 19 maggio. In palio la Coppa Italia 2020-21 Atalanta-Napoli: Tabellino e Highlights Atalanta-Napoli 3-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Atalanta-Napoli: Tabellino e Highlights – Atalanta e Napoli si contendono l’altro posto della finale di Coppa Italia del prossimo 19 maggio, dopo che la Juventus ha eliminato l’Inter in virtù della vittoria a San Siro nella semifinale di andata. al Diego Armando Maradona nessuna delle due squadre era riuscita a segnare, con i bergamaschi di Gian Piero Gasperini che avevano meritato qualcosa in più. Al Gewiss Stadium entrambe ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sarà la Dea ad affrontare la Juventus il 19 maggio. In palio la Coppa Italia 2020-213-1, Cronaca,edsi contendono l’altro posto delladi Coppa Italia del prossimo 19 maggio, dopo che la Juventus ha eliminato l’Inter in virtù della vittoria a San Siro nella semidi andata. al Diego Armando Maradona nessuna delle due squadre era riuscita a segnare, con idi Gian Piero Gasperini che avevano meritato qualcosa in più. Al Gewiss Stadium entrambe ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - sechesi : 90 minuti di andata 45 minuti di ritorno Palloni toccati dal Napoli nell'area di rigore dell'Atalanta: 6. #AtalantaNapoli - TuttoMercatoWeb : ??#Atalanta, tifosi a Zingonia per caricare la squadra prima della partenza verso lo stadio per la sfida al #Napoli - Pippo968 : @ArabaFenice1078 La cosa più triste è che questa non è una grande Atalanta. Ha preso 3 gol sabato, ne poteva prende… - Sport_Mediaset : #AtalantaNapoli, le pagelle: #Pessina fa il fenomeno, #Osimhen non c'è ancora. #SportMediaset -