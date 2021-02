Asta titoli di Stato, Tesoro colloca 7 miliardi di BOT annuali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Italia ha collocato BOT a 12 mesi per un ammontare di 7 miliardi di euro, a fronte di richieste per 9,726 miliardi. Il rapporto di copertura è di 1,39. Il rendimento medio, pari al meno 0,454% è aumentato di 2 punti base dall’Asta analoga precedente dello scorso 12 gennaio. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Italia hato BOT a 12 mesi per un ammontare di 7di euro, a fronte di richieste per 9,726. Il rapporto di copertura è di 1,39. Il rendimento medio, pari al meno 0,454% è aumentato di 2 punti base dall’analoga precedente dello scorso 12 gennaio.

Qualenergiait : Garanzie d’origine: titoli e prezzi base per l’asta del 20 gennaio - Fidallazio : ?? SHOUT! WE'RE GREAT! ?? ???? Tricolori J/P, Day1: Ulisse, Riva e Borgnini campioni ???? 1? Prima giornata e tris di t… - PinoJazzing : @OsservaMy Il Nostro Paese ha la fiducia dei mercati, lo dimostrano le aste dei Titoli di Stato che hanno richieste… - puscascapo : @lorepregliasco @MariangelaPira @SkyTG24 Sbaglio o due giorni dopo aver approvato la finanziaria hanno chiesto uno… - Qualenergiait : Garanzie d’origine: titoli e prezzi base per l’asta del 20 gennaio -