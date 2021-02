Allungare l’anno scolastico non serve a nulla. Anzi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “So’ tanti che vengono a fa ricerche sulle borgate, e io je dico sempre famo a cambio… si volete capì qualcosa delle borgate, ce venite a sta’ du’ anni e io me trasferisco a casa vostra”. Così dice un personaggio di Il contagio, il romanzo di Walter Siti che narra come sono mutate le borgate, a Roma, dal tempo di Pasolini. Per la scuola vale per certi versi lo stesso discorso. Per capirne il funzionamento è necessario starci. Non sentirne parlare. Per provare a porre mano alle sue tante criticità bisogna averne una conoscenza diretta. Per proporre delle misure è indispensabile entrare in classe. Ma non da ospite occasionale. “Gli studenti hanno perso troppe lezioni”, avrebbe detto, secondo La Repubblica, il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Che avrebbe sottolineato, durante gli incontri per la formazione del nuovo governo: “Le scuole italiane sono rimaste chiuse più che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “So’ tanti che vengono a fa ricerche sulle borgate, e io je dico sempre famo a cambio… si volete capì qualcosa delle borgate, ce venite a sta’ du’ anni e io me trasferisco a casa vostra”. Così dice un personaggio di Il contagio, il romanzo di Walter Siti che narra come sono mutate le borgate, a Roma, dal tempo di Pasolini. Per la scuola vale per certi versi lo stesso discorso. Per capirne il funzionamento è necessario starci. Non sentirne parlare. Per provare a porre mano alle sue tante criticità bisogna averne una conoscenza diretta. Per proporre delle misure è indispensabile entrare in classe. Ma non da ospite occasionale. “Gli studenti hanno perso troppe lezioni”, avrebbe detto, secondo La Repubblica, il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Che avrebbe sottolineato, durante gli incontri per la formazione del nuovo governo: “Le scuole italiane sono rimaste chiuse più che ...

LaStampa : Il premier comincia dalla scuola “Allungare l’anno” - caterita2008 : @Phoenix_Fire_88 @elivito @valechindamo @PoliticaPerJedi Come pensa che possa essere considerato prioritario allung… - ale13_spino : @ChiaraBaldi86 Anche la mia però dipende, in quel mese c’è la maturità e non c’è lezione. Sono cose diverse. Non s… - ilfattoblog : Allungare l’anno scolastico non serve a nulla. Anzi - Noovyis : (Allungare l’anno scolastico non serve a nulla. Anzi) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Allungare l’anno Governo, Draghi vuole prolungare l'anno scolastico Affaritaliani.it