Ajax, giocatori in campo con la maglia numero 24 di Onana (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gesto di vicinanza e solidarietà dei giocatori dell'Ajax nei confronti del loro compagno di squadra Andre Onana, portiere squalificato dopo essere riscontrato positivo al doping. I lancieri sono infatti scesi in campo con addosso la maglia del portiere con il numero 24 nel match di Coppa d'Olanda contro il PSV Eindhoven. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

