20 posti da operaio in Enel Green Power | selezioni aperte

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Saranno accettate candidature dai residenti delle province di Pisa, Siena, Grosseto e Livorno: ecco come fare. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

E' stato con la morte di uncaduto dal tetto di un fabbricato che i tecnici del ... Un appartamento sovraffollato, con un solo bagno, in condizioni igieniche spaventose, conletto anche in ......oggi ci spinge a ribadire ancora una volta la necessità di favorire la sicurezza suidi ... Non importa che a morire sia un, un artigiano o il titolare. Resta il fatto della inaccettabilità ...Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, dopo aver incontrato Whirlpool e ribadito le richieste per quanto riguarda l'integrazione al reddito della cassa integrazione per gli operai posti dall'azi ...Alla luce di tutto ciò, le Segreterie nazionali, unitamente al Coordinamento nazionale, confermano lo stato di agitazione e lo sciopero ...