Zero emissioni entro il 2050, Nestlè è sulla buona strada (Di martedì 9 febbraio 2021) Dimezzare a livello globale le emissioni di gas serra entro il 2030 e arrivare a quota Zero entro il 2050. Sono questi gli impegni di Nestlè che negli ultimi 10 anni solo in Italia ha già ridotto del 45% le emissioni di Co2: un importante risultato, frutto di un articolato programma di azioni a favore dell’ambiente. Il cambiamento climatico è un rischio concreto per l’agricoltura, per la produzione di cibo e, di conseguenza, per il business delle aziende alimentari. Tuttavia, allo stesso tempo, le principali fonti di emissioni di gas serra (Ghg) sono costituite proprio dalle attività legate alla catena del valore del settore alimentare. Si tratta di una sfida complessa che Nestlé sta affrontando una strategia a lungo termine che coinvolge tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Dimezzare a livello globale ledi gas serrail 2030 e arrivare a quotail. Sono questi gli impegni diche negli ultimi 10 anni solo in Italia ha già ridotto del 45% ledi Co2: un importante risultato, frutto di un articolato programma di azioni a favore dell’ambiente. Il cambiamento climatico è un rischio concreto per l’agricoltura, per la produzione di cibo e, di conseguenza, per il business delle aziende alimentari. Tuttavia, allo stesso tempo, le principali fonti didi gas serra (Ghg) sono costituite proprio dalle attività legate alla catena del valore del settore alimentare. Si tratta di una sfida complessa che Nestlé sta affrontando una strategia a lungo termine che coinvolge tutti i ...

PaoloPell1982 : @Adnkronos Altra cazzata. Zero emissioni non significa nulla. Posto il fatto che le zero emissioni non sono fattibi… - Adnkronos : Zero emissioni entro il 2050, #Nestlè è sulla buona strada - TV7Benevento : Zero emissioni entro il 2050, Nestlè è sulla buona strada... - startzai : RT @assoambiente: #GestioneRifiuti #Innovazione Nasce a Milano la Biopiattaforma del @gruppocap, un termovalorizzatore a zero emissioni di… - assoambiente : #GestioneRifiuti #Innovazione Nasce a Milano la Biopiattaforma del @gruppocap, un termovalorizzatore a zero emissio… -