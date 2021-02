Violata CD Projekt. La minaccia: "Abbiamo i codici sorgente di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3" (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo studio polacco CD Projekt è stato colpito da un attacco informatico: gli autori sostengono di aver accesso ai codici sorgente completi di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3.... Leggi su dday (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo studio polacco CDè stato colpito da un attacco informatico: gli autori sostengono di aver accesso aicompleti die The3....

Digital_Day : Gli autori sostengono di aver accesso ai codici sorgente completi di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 e di pubblicarl… - MsmDimarco : Gli autori sostengono di aver rubato i codici di #Cyberpunk2077 e di The Witcher 3 e di pubblicarli se non viene ra… -