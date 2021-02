Vendita online di oggetti da parte di privato: il compenso va tassato? (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggigiorno le Vendita online di oggetti è sempre più diffusa: in molti infatti ritengono o hanno ritenuto opportuno rivendere qualche vecchio bene di proprietà, magari trovato per puro caso in cantina o in garage. E il web aiuta le compravendite, giacchè ultimamente sono nate varie app per smartphone e portali che agevolano la Vendita online tra soggetti privati. Il punto è però capire se questi trasferimenti hanno rilievo sul piano fiscale o sul piano della dichiarazione dei redditi: chi si occupa di Vendita online di oggetti propri, deve pagare qualche tassa? Scopriamolo di seguito. Se ti interessa saperne di più sulla targa clonata, reato, cosa si rischia e come controllare online, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggigiorno lediè sempre più diffusa: in molti infatti ritengono o hanno ritenuto opportuno rivendere qualche vecchio bene di proprietà, magari trovato per puro caso in cantina o in garage. E il web aiuta le compravendite, giacchè ultimamente sono nate varie app per smartphone e portali che agevolano latra sprivati. Il punto è però capire se questi trasferimenti hanno rilievo sul piano fiscale o sul piano della dichiarazione dei redditi: chi si occupa didipropri, deve pagare qualche tassa? Scopriamolo di seguito. Se ti interessa saperne di più sulla targa clonata, reato, cosa si rischia e come controllare, clicca ...

GDF : #GDF #Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche #Operazione “TELEDARK” Attento monitoraggio e analisi de… - latuanuovacasa : Proponiamo in #vendita a #corbetta nuovo #trilocale ultimo piano con #cantina e #box immerso nel #verde e nella… - ag_notizie : 'Mettono in vendita online pezzi e mezzi agricoli e incassano 10 mila euro', denunciati 3 truffatori… - RuggeroCapretti : RT @GDF: #GDF #Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche #Operazione “TELEDARK” Attento monitoraggio e analisi del Dark Web e de… - compassforyou : #Compass: in H1 20/21 erogati 2.496 milioni alle famiglie italiane. Potenziata la distribuzione con l’apertura di 6… -