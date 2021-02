Tesla investe in Bitcoin, balzo della criptovaluta: ecco il perché (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Bitcoin torna ancora una volta a far parlare di sé. La criptovaluta è da settimane al centro delle speculazioni, dimostrandosi un tema chiave per il settore della finanza hi-tech e rendendo evidente al contempo un'enorme volatilità sulle proprie quotazioni. Nelle scorse ore il Bitcoin è tornato a superare la soglia psicologica dei 43mila dollari, dopo la nuova discesa in campo di Elon Musk. Già in passato il principale azionista di Tesla aveva espresso la propria opinione benevola sulla criptovaluta. Ma questa volta ha deciso di investire direttamente nel settore, annunciando l'acquisto di Bitcoin per un controvalore di 1,5 miliardi di dollari. In poche ore il proprio account Twitter, seguitissimo non solo dai fan ma anche dal settore finanziario, ha moltiplicato ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Iltorna ancora una volta a far parlare di sé. Laè da settimane al centro delle speculazioni, dimostrandosi un tema chiave per il settorefinanza hi-tech e rendendo evidente al contempo un'enorme volatilità sulle proprie quotazioni. Nelle scorse ore ilè tornato a superare la soglia psicologica dei 43mila dollari, dopo la nuova discesa in campo di Elon Musk. Già in passato il principale azionista diaveva espresso la propria opinione benevola sulla. Ma questa volta ha deciso di investire direttamente nel settore, annunciando l'acquisto diper un controvalore di 1,5 miliardi di dollari. In poche ore il proprio account Twitter, seguitissimo non solo dai fan ma anche dal settore finanziario, ha moltiplicato ...

