Tabellone maschile Australian Open 2021: Djokovic numero uno, subito Sinner-Shapovalov

Il Tabellone completo e tutti gli accoppiamenti degli Australian Open maschili 2021, in programma da lunedì 8 febbraio. Novak Djokovic è la prima testa di serie, seguito da Rafael Nadal che invece stanzia nelle parte bassa. Spicca il sorteggio che accumuna Jannik Sinner a Denis Shapovalov, già al primo turno. Presenti le prime due teste di serie azzurre, ovvero Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Al via anche Seppi, Caruso, Mager, Travaglia, Cecchinato e Sonego. Ecco il Tabellone completo: PARTE ALTA (1) Djokovic b. Chardy 6-3 6-1 6-2 Tiafoe b. Travaglia 7-6(5) 6-2 6-2 Opelka b. Lu 6-3 7-6(2) 6-3 (27) Fritz b. Ramos-Vinolas 7-6(6) 3-6 6-2 7-6(6) (17) Wawrinka b. Sousa 6-3 6-2 6-4 Fucsovics b. Polmans (WC) 4-6 6-3 6-1 6-7(3) 6-3 Moutet ...

