Striscia e il Tapiro a Sofia Goggia: “Sarà l’unico oro che vincerò quest’anno” (Di martedì 9 febbraio 2021) In attesa di conoscere le sorti della Coppa del Mondo di discesa libera, Sofia Goggia ha ricevuto un premio sicuramente insolito. La 28enne di Astino è stata raggiunta all’uscita di una palestra di Curno dall’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli che le ha consegnato l’ambito “Tapiro d’Oro”. La campionessa olimpica, caduta a Garmisch-Partenkirchen, ha dovuto dire addio ai propri sogni iridati a causa di un infortunio al piatto tibiale del ginocchio sinistro. Nonostante la delusione per la mancata partecipazioni ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, la finanziera orobica non ha perso il sorriso e la grinta che la contraddistinguono. “Sarà l’unico premio d’oro che vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi – ha ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 febbraio 2021) In attesa di conoscere le sorti della Coppa del Mondo di discesa libera,ha ricevuto un premio sicuramente insolito. La 28enne di Astino è stata raggiunta all’uscita di una palestra di Curno dall’inviato di “la Notizia” Valerio Staffelli che le ha consegnato l’ambito “d’Oro”. La campionessa olimpica, caduta a Garmisch-Partenkirchen, ha dovuto dire addio ai propri sogni iridati a causa di un infortunio al piatto tibiale del ginocchio sinistro. Nonostante la delusione per la mancata partecipazioni ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, la finanziera orobica non ha perso il sorriso e la grinta che la contraddistinguono. “premio d’oro che. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi – ha ...

SMSNEWSOFFICIAL : @Striscia LA NOTIZIA: Il TAPIRO ALLA CAMPIONESSA DI SCI #SOFIAGOGGIA DOPO L’INFORTUNIO CHE LE È COSTATO IL MONDIALE - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #Sci, #Goggia riceve il #Tapiro d'oro: 'Il prossimo lo voglio per meriti sportivi...' - giornaleradiofm : Cortina: Tapiro a Sofia Goggia 'unico oro di quest'anno...': (ANSA) - ROMA, 09 FEB - 'Sarà l'unico oro che vincerò… - m_dazzi : RT @Gazzetta_it: #Sci, #Goggia riceve il #Tapiro d'oro: 'Il prossimo lo voglio per meriti sportivi...' - Gazzetta_it : #Sci, #Goggia riceve il #Tapiro d'oro: 'Il prossimo lo voglio per meriti sportivi...' -