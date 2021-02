(Di martedì 9 febbraio 2021)Two Interactive, la società madre di Rockstar Games e 2K Games, crede ancora neiinl'di titoli multie live service. Durante una conference call avvenuta questa settimana, il CEO diTwo,ha affermato che Rockstar Games è sempre stata nota per la sua eccellenza nella narrazione e in, e a quanto pare questa direzione non cambierà in futuro,l'incredibile successo di GTA Online e conseguentemente GTA 5 che ha registrato 140 milioni di copie vendute dalla sua uscita. "Rockstar Games intendeva creare una potente esperienza per giocatore singolo, un'esperienza basata sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Strauss Zelnick

Everyeye Videogiochi

Durante una conference call, il CEO e presidente della societàha affermato che il gioco ha venduto un totale di otto milioni di copie alla fine di dicembre dello scorso anno. Take - ..." È una domanda fantastica e incoraggiante ", ha risposto, CEO di Take - Two. " Sono incline a lasciarla più come un'affermazione che come una domanda. E tutti gli aggiornamenti sul ...Per Strauss Zelnick, CEO di Take Two il 'single player non è morto nonostante l'aumento di giochi multiplayer e live service'.Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha affermato che gli sviluppatori dovrebbero sempre aspettare e puntare alla perfezione, se possibile, invece di lanciare un gioco troppo presto. Duran ...