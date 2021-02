Safer Internet Day, un giovane su 5 “sempre connesso”. In Rete cresce il cyberbullismo, ma anche la solidarietà tra i ragazzi (Di martedì 9 febbraio 2021) Sei adolescenti su dieci dichiarano di passare, in media, più di cinque ore al giorno connessi (in particolare fra le cinque e le dieci ore). Solo un anno fa erano tre su dieci. Un ragazzo su cinque si dichiara, poi, “sempre connesso”. Sono i dati emersi stamattina durante l’evento organizzato dal ministero dell’Istruzione in occasione del “Safer Internet Day 2021”, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet. Un’occasione per riflettere su quanto accaduto nei mesi della pandemia, un tempo in cui i nostri ragazzi sono rimasti inevitabilmente attaccati allo schermo del computer o del cellulare. Dall’indagine realizzata dal portale “Skuola.net”, dall’Università degli Studi di Firenze e dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per “Generazioni Connesse”, il centro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sei adolescenti su dieci dichiarano di passare, in media, più di cinque ore al giorno connessi (in particolare fra le cinque e le dieci ore). Solo un anno fa erano tre su dieci. Un ragazzo su cinque si dichiara, poi, “”. Sono i dati emersi stamattina durante l’evento organizzato dal ministero dell’Istruzione in occasione del “Day 2021”, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di. Un’occasione per riflettere su quanto accaduto nei mesi della pandemia, un tempo in cui i nostrisono rimasti inevitabilmente attaccati allo schermo del computer o del cellulare. Dall’indagine realizzata dal portale “Skuola.net”, dall’Università degli Studi di Firenze e dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per “Generazioni Connesse”, il centro ...

