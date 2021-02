Roma Rubano gli scooter e rivendono i pezzi su Internet | nei guai 2 giovani

(Di martedì 9 febbraio 2021) Rubavano glie rivendevano isu. Ma la Polizia di Stato, scandagliando i social e le varie piattaforme di vendita on-line tra privati, ha individuato 2ragazzi. L’indagine Gli investigatori del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, durante un’indagine hanno riconosciuto ed individuato una “vecchia conoscenza” che vendeva sule singole parti di unorubato qualche giorno prima. I poliziotti si sono appostati nei pressi di un garage di via dell’Archeologia ed hanno visto arrivare il sospetto, tra l’altro già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG, in compagnia di un altro ragazzo, a bordo di un SH 150. A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando i due. Lo ...

Un turista tedesco è stato minacciato e derubato in viale delle Belle Arti.. nella fuga però la vittima è riuscita a prendere la targa dei ladri mettendo così fine al colpo, grazie all'intervento ....