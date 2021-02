Roma, Pedro ed El Shaarawy si allenano in gruppo: le ultime da Trigoria (Di martedì 9 febbraio 2021) Buone notizie per Paulo Fonseca: sia Pedro che Stephan El Shaarawy si sono allenati in gruppo. A parte Chris Smalling Buone notizie per Paulo Fonseca dall’ultimo allenamento a Trigoria. L’allenatore della Roma ha ritrovato Pedro a pieno ritmo. L’ex Chelsea si è allenato con il gruppo oggi nella seduta a porte chiuse. Anche Stephan El Shaarawy si è allenato con il resto della squadra ed quindi arruolabile per la sfida contro l’Udinese. Reynolds e Chris Smalling, invece, lavorano a parte. Il difensore inglese continua il lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio al bicipite femorale Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Buone notizie per Paulo Fonseca: siache Stephan Elsi sono allenati in. A parte Chris Smalling Buone notizie per Paulo Fonseca dall’ultimo allenamento a. L’allenatore dellaha ritrovatoa pieno ritmo. L’ex Chelsea si è allenato con iloggi nella seduta a porte chiuse. Anche Stephan Elsi è allenato con il resto della squadra ed quindi arruolabile per la sfida contro l’Udinese. Reynolds e Chris Smalling, invece, lavorano a parte. Il difensore inglese continua il lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio al bicipite femorale Leggi su Calcionews24.com

