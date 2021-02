PS5 in un nuovo brevetto dedicato al Back Button per il controller DualSense (Di martedì 9 febbraio 2021) A quanto sembra, Sony ha intenzione di lanciare prossimamente un Back Button dedicato al controller DualSense di PlayStation 5. Il brevetto è stato reso pubblico pochi giorni fa e mostra sostanzialmente le stesse funzionalità della controparte PS4. Si tratta quindi di un componente aggiuntivo che migliora il DualSense con pulsanti programmabili sul retro. Ecco la descrizione del brevetto: "Un componente aggiuntivo per controller contiene un corpo che è accoppiato meccanicamente al corpo del controller di gioco. Una superficie è configurata per abbinare una parte inferiore del corpo del controller di gioco. Diversi pulsanti accoppiati all'alloggiamento si trovano di fronte alla superficie adattabile. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) A quanto sembra, Sony ha intenzione di lanciare prossimamente unaldi PlayStation 5. Ilè stato reso pubblico pochi giorni fa e mostra sostanzialmente le stesse funzionalità della controparte PS4. Si tratta quindi di un componente aggiuntivo che migliora ilcon pulsanti programmabili sul retro. Ecco la descrizione del: "Un componente aggiuntivo percontiene un corpo che è accoppiato meccanicamente al corpo deldi gioco. Una superficie è configurata per abbinare una parte inferiore del corpo deldi gioco. Diversi pulsanti accoppiati all'alloggiamento si trovano di fronte alla superficie adattabile. ...

