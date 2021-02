Presto anche il lancio dello Xiaomi Mi 11 Lite, di recente certificato (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo Xiaomi Mi 11 5G è stato presentato poche ore fa al pubblico internazionale, e adesso già si parla dello Xiaomi Mi 11 Lite, la versione economica che pure potrebbe rubare la scena. Un dispositivo con il numero di modello M2101K9AG, come riportato da ‘gsmarena.com‘, è stato identificato come Xiaomi Mi 11 Lite, ricevendo anche la certificazione del Bluetooth SIG, nonché del SIRIM (lo Standard and Industrial Research Institute of Malaysia). I documenti rilevano che il telefono sarà equipaggiato con MIUI 12 e Bluetooth 5.2, oltre ad avere il supporto dualSIM (sembra non esserci il 5G). Questo non significa per forza di cose che lo Xiaomi Mi 11 5G non debba supportare la connettività di rete di ultima generazione: vi ricordiamo, infatti, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) LoMi 11 5G è stato presentato poche ore fa al pubblico internazionale, e adesso già si parlaMi 11, la versione economica che pure potrebbe rubare la scena. Un dispositivo con il numero di moM2101K9AG, come riportato da ‘gsmarena.com‘, è stato identificato comeMi 11, ricevendola certificazione del Bluetooth SIG, nonché del SIRIM (lo Standard and Industrial Research Institute of Malaysia). I documenti rilevano che il telefono sarà equipaggiato con MIUI 12 e Bluetooth 5.2, oltre ad avere il supporto dualSIM (sembra non esserci il 5G). Questo non significa per forza di cose che loMi 11 5G non debba supportare la connettività di rete di ultima generazione: vi ricordiamo, infatti, ...

