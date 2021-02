(Di martedì 9 febbraio 2021) AlfonsoScanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’agricoltura e dell’Ambiente, promotore dell’iniziativa Operaper contrastare hater e disinformazione, rilancia oggi in occasione del Safer Internet Day, l’iniziativa #con un appello ai giovani attivisti in. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Pecoraro “Usare la Rete per rilanciare Roma Smart 2030” - kospeti : @UDisattivata @pecoraro_fr molto molto condivisibile, e apprezzo davvero tanto questa indipendenza di pensiero che… - cbc556bddb364a1 : @Brunetto_01 @ilmessaggeroit A Brunè o sai come se dice? Tutte Lotito er pecoraro xké sete tutti pecore da belo cog… -

Ultime Notizie dalla rete : Pecoraro Usare

L'Ecodelsud.it

...della sostenibilità ricorrendo a prodotti eco - friendly Anche in cucina si possono...Economy si fa 'green' Per la categoria Circular Economy il top influencer individuato è Alfonso...Che sintomi comporta la miastenia? Foto Getty / FRANCESCOLa miastenia grave colpisce 1 ... metilprednisolone), dacon cautela ad inizio terapia a causa di alcuni effetti collaterali che ...Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’agricoltura e dell’Ambiente, promotore dell’iniziativa Opera2030 per contrastare hater e disinformazione, rilancia ...Tra i locali e i punti vendita prevale il risentimento verso un’iniziativa che impone spese in più per adeguare le casse in un momento di crisi ...