Patrick Zaki | un anno dopo in Egitto è repressione permanente

Un anno fa, il 7 febbraio 2020, veniva arrestato al suo arrivo dall'Italia in Egitto lo studente dell'Università di Bologna, Patrick Zaki. Non esistono dei motivi chiari che giustifichino la lunga detenzione di Patrick, come confermato anche dalla sua avvocata, Hoda Nasrallah. Il lungo arresto di Patrick, la cui custodia cautelare è stata estesa di altri 45 giorni lo scorso primo febbraio, pone delle questioni di rilievo sul rispetto dei diritti umani in un paese dove, secondo Amnesty International, sono 60 mila i prigionieri politici. Ricordiamo, tra i tanti, alcuni degli attivisti ancora in prigione in Egitto come l'avvocata Mahiennour el-Masri, l'attivista socialista Alaa Abdel Fattah e sua sorella Sanaa Seif, il blogger Mohamed Oxygen, il politologo Hazem Hosni, ...

