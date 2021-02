Opinioni solide e opinioni liquide (Di martedì 9 febbraio 2021) Cambiare opinione non è facile, perfino quando ci sarebbero buoni motivi per farlo. Oggi sembra più difficile che mai. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Cambiare opinione non è facile, perfino quando ci sarebbero buoni motivi per farlo. Oggi sembra più difficile che mai. Leggi

erasmo_europe : ?? #ErasmoFocus ??Mescolare idee note in materia economica alla dimensione politica ??È questa la sfida più importante… - mr_pac : @robyvise64 @IDK_Italy @annak65649009 @giuliainnocenzi Lei secondo me FA FINTA di non capire. Legga le prove che le… - mr_pac : @robyvise64 @annak65649009 @IDK_Italy @giuliainnocenzi Non esattamente. Gli opinionisti esprimono SOLO opinioni. Le… -