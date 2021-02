Neve sull’Italia, sta arrivando a quote più basse. L’evoluzione meteo (Di martedì 9 febbraio 2021) Una vivace circolazione atlantica veicola una serie di perturbazioni verso l’Italia. Un fronte sta attualmente agendo sull’Italia, investendo più direttamente la fascia tirrenica. Ne conseguono nevicate in Appennino, fino a quote attorno ai 1300/1500 lungo la dorsale centro-settentrionale. Nuove nevicate per Alpi e AppenninoDalla sera di martedì e poi per mercoledì interverrà una perturbazione più organizzata, non ci sarà quasi tregua tra un fronte e l’altro. Il nuovo impulso perturbato porterà fenomeni più intensi, per via di un minimo depressionario associato alla perturbazione, con nevicate anche abbondanti sui rilievi. L’aria più fredda, presente a ridosso dell’Arco Alpino, favorirà un abbassamento della quota Neve sulle Alpi fino attorno ai 500/700 metri, anche per via dei fenomeni a tratti di forte intensità attesi soprattutto ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Una vivace circolazione atlantica veicola una serie di perturbazioni verso l’Italia. Un fronte sta attualmente agendo, investendo più direttamente la fascia tirrenica. Ne conseguono nevicate in Appennino, fino aattorno ai 1300/1500 lungo la dorsale centro-settentrionale. Nuove nevicate per Alpi e AppenninoDalla sera di martedì e poi per mercoledì interverrà una perturbazione più organizzata, non ci sarà quasi tregua tra un fronte e l’altro. Il nuovo impulso perturbato porterà fenomeni più intensi, per via di un minimo depressionario associato alla perturbazione, con nevicate anche abbondanti sui rilievi. L’aria più fredda, presente a ridosso dell’Arco Alpino, favorirà un abbassamento della quotasulle Alpi fino attorno ai 500/700 metri, anche per via dei fenomeni a tratti di forte intensità attesi soprattutto ...

