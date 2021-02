Napoli, pace a tempo tra Gattuso e De Laurentiis. E Italiano strizza l’occhio agli azzurri (Di martedì 9 febbraio 2021) pace momentanea tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis, in vista delle prossime sfide decisive. E intanto Italiano non allontana il Napoli Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis hanno rinfoderato le spade, stipulando una pance momentanea e a tempo in vista delle prossime due fondamentali partite contro Atalanta in Coppa Italia e Juventus in campionato. Il Napoli deve uscire da questo momento difficile e conquistare l’accesso alla finale di coppa e battere i bianconeri potrebbe dare una spinta fortissima per il proseguo della stagione. La sconfitta di Marassi contro il Genoa ha fatto male, il presidente non l’avrebbe presa benissimo ma la comunque buona prestazione della squadra lo ha tenuto saldo sulla sedia. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)momentanea tra Gennaroe Aurelio De, in vista delle prossime sfide decisive. E intantonon allontana ilGennaroe Aurelio Dehanno rinfoderato le spade, stipulando una pance momentanea e ain vista delle prossime due fondamentali partite contro Atalanta in Coppa Italia e Juventus in campionato. Ildeve uscire da questo momento difficile e conquistare l’accesso alla finale di coppa e battere i bianconeri potrebbe dare una spinta fortissima per il proseguo della stagione. La sconfitta di Marassi contro il Genoa ha fatto male, il presidente non l’avrebbe presa benissimo ma la comunque buona prestazione della squadra lo ha tenuto saldo sulla sedia. ...

