Napoli | Mertens resta in Belgio | la data del rientro

(Di martedì 9 febbraio 2021) Driesina curarsi dall’infortunio, salterà anche la Juventus La caviglia è ancora dolorante per Driesche adesso vuole riprendersi al meglio dall’infortunio. L’attaccante del, come riportato da Il Mattino, è così rimasto indove dovrebbere fino a venerdì quando dovrebbe fare ritorno in Italia. Niente Juventus quindi per lui. Se il belga dovesse rientrare senza brutte sorprese, è possibile che Gattuso possa averlo a disposizione per il match d’Europa League contro il Granada di giovedì 18 febbraio. Leggi su Calcionews24.com

L'attaccante delDriesresta in Belgio a curarsi dall'infortunio, salterà anche la JuventusL'attaccante delDriesè pronto a tornare in Italia dopo un breve periodo trascorso in Belgio. Il quotidiano Repubblica riporta un'indiscrezione sull'attaccante delDries. Il belga ...La caviglia è ancora dolorante per Dries Mertens che adesso vuole riprendersi al meglio dall’infortunio. L’attaccante del Napoli, come riportato da Il Mattino, è così rimasto in Belgio dove dovrebbe r ...L'attaccante del Napoli Dries Mertens è pronto a tornare in Italia dopo un breve periodo trascorso in Belgio. Il quotidiano Repubblica riporta ...