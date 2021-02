Monza: eredita anfora e vaso antichi, carabinieri li recuperano (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Una signora di Milano riceve in eredità un'anfora etrusca e un vaso della Magna Grecia e lo denuncia alla Soprintendenza della città di Milano. Da qui partono le indagini dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza, che scoprono che i due reperti archeologici sono databili tra il VII e il III secolo a.C e che il loro possesso non è legittimo. "La normativa prevede sui beni archeologici nazionali una presunzione di proprietà pubblica con conseguente appartenenza allo Stato. Il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici è tenuto a fornire la prova che gli siano stati assegnati in premio di ritrovamento, che gli siano stati ceduti dallo Stato o che siano stati acquistati in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 20 giugno 1909", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Una signora di Milano riceve in eredità un'etrusca e undella Magna Grecia e lo denuncia alla Soprintendenza della città di Milano. Da qui partono le indagini deiper la Tutela del Patrimonio Culturale di, che scoprono che i due reperti archeologici sono databili tra il VII e il III secolo a.C e che il loro possesso non è legittimo. "La normativa prevede sui beni archeologici nazionali una presunzione di proprietà pubblica con conseguente appartenenza allo Stato. Il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici è tenuto a fornire la prova che gli siano stati assegnati in premio di ritrovamento, che gli siano stati ceduti dallo Stato o che siano stati acquistati in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 20 giugno 1909", ...

Notiziedi_it : Riceve in eredità un’anfora etrusca e un vasetto della Magna Grecia e li denuncia: sequestrati reperti archeologici… - TV7Benevento : Monza: eredita anfora e vaso antichi, carabinieri li recuperano... - Piergiulio58 : Riceve in eredità un'anfora etrusca e un vasetto della Magna Grecia e li denuncia: sequestrati reperti archeologici… - rep_milano : Riceve in eredità un'anfora etrusca e un vasetto della Magna Grecia e li denuncia: sequestrati reperti archeologici… -