(Di martedì 9 febbraio 2021) “Un grande organizzatore, undella politica che alla stesura di manifesti preferiva la lotta per raggiungere l’obiettivo, un uomo intransigente che sapeva superare anche le sconfitte”. Pierluigiha condiviso con Francocinquant’anni di vita politica – prima nella Dc, poi nel Ppi, infine nella Margherita e nel Pd – e di amicizia personale. “I suoi limiti derivavano dal carattere pugnace, la sua popolarità pertiniana era dovuta al forte ancoraggio con il mondo degli alpini, di cui non perdeva né un’adunata né la visita a una sezione”. Convi conoscete dai tempi della Dc. Quando vi siete incontrati? Alla fine degli anni Sessanta. Eravamo entrambi nella corrente democristiana Forze Nuove, che faceva capo a Donat Cattin. Franco militava ancora da sindacalista e non da politico ...

nzingaretti : Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa di futuro e diritti lavoratori… - robersperanza : Mi mancherà Franco Marini, combattente e appassionato. Sempre a difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori. - robertapinotti : Grande dolore per la scomparsa di Franco Marini, già Presidente del Senato, Ministro del Lavoro, Segretario general… - HuffPostItalia : 'Marini, un combattente'. Il ricordo di Castagnetti - Eumoret : RT @robersperanza: Mi mancherà Franco Marini, combattente e appassionato. Sempre a difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori. -

è riuscito ad essere un leader nel sindacato e anche in politica, cosa che non è capitata a tutti. Quale era la sua forza? 'Non c'è da sorprendersi, perché Franco era une un ...Classe 1933,di razza, dal carattere aspro, ma schietto, uomo che amava andare alla ...era nato in un'umile famiglia operaia abruzzese. E di sindacato, dopo la laurea in ..."Dopo il voto del 2018 non si riconosceva più in questa politica. Non fu prodiano né veltroniano, ma era convintissimo della necessità del Pd" ...Franco Marini ci ha lasciato, vittima del covid ad 87 anni. La sua è stata una vita intensa, interamente dedicata ...