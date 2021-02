Maglione e la sua proposta: “Contratto di Fiume anche per l’Isclero” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Colgo l’occasione offerta dalle dichiarazioni rilasciate da Costantino Caturano, Presidente dell’Ente Parco Regionale Taburno-Camposauro, rispetto ai vantaggi del Contratto di Fiume ‘Basso Calore Beneventano’, per proporre l’adozione di questo strumento per l’altro versante di competenza del Parco del Taburno Camposauro, ossia l’areale Caudino, sannitico e irpino, e quindi per il bacino idrografico del Fiume Isclero le cui criticità e il livello di inquinamento sono, purtroppo, a tutti noti” a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione che così prosegue: “Il Contratto di Fiume – per rendere fruibile la comprensione ai cittadini che tecnici non sono – è una sorta di programma di azione condiviso da alcuni soggetti istituzionali, per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Colgo l’occasione offerta dalle dichiarazioni rilasciate da Costantino Caturano, Presidente dell’Ente Parco Regionale Taburno-Camposauro, rispetto ai vantaggi deldi‘Basso Calore Beneventano’, per proporre l’adozione di questo strumento per l’altro versante di competenza del Parco del Taburno Camposauro, ossia l’areale Caudino, sannitico e irpino, e quindi per il bacino idrografico delIsclero le cui criticità e il livello di inquinamento sono, purtroppo, a tutti noti” a dirlo in una nota il deputato M5S Pasqualeche così prosegue: “Ildi– per rendere fruibile la comprensione ai cittadini che tecnici non sono – è una sorta di programma di azione condiviso da alcuni soggetti istituzionali, per ...

