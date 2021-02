LIVE Sonego-Querrey 7-5 3-2, Australian Open in DIRETTA: l’azzurro conferma il break (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Errore gratuito di Lorenzo, che tenta il vincente senza successo 30-0 Sonego prende in mano lo scambio e può tirare un rigore in movimento, spiazzando l’avversario 15-0 Querrey spara lungo il dritto che poteva essere vincente GAME Querrey, 3-2. Tiene la battuta a 0 l’americano 40-0 Stavolta Querrey attacca e spedisce Sonego sulle gradinate, facile la volée a rete 30-0 Errore in risposta di Sonego 15-0 Fa tutto bene Lorenzo, che poi manda lungo di poco il dritto vincente GAME Sonego, 3-1! conferma il break il nostro portacolori, grazie ad un altro ace 40-0 Ace di Sonego 30-0 Profondo l’attacco del piemontese, l’atleta a stelle e strisce è ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Errore gratuito di Lorenzo, che tenta il vincente senza successo 30-0prende in mano lo scambio e può tirare un rigore in movimento, spiazzando l’avversario 15-0spara lungo il dritto che poteva essere vincente GAME, 3-2. Tiene la battuta a 0 l’americano 40-0 Stavoltaattacca e spediscesulle gradinate, facile la volée a rete 30-0 Errore in risposta di15-0 Fa tutto bene Lorenzo, che poi manda lungo di poco il dritto vincente GAME, 3-1!ilil nostro portacolori, grazie ad un altro ace 40-0 Ace di30-0 Profondo l’attacco del piemontese, l’atleta a stelle e strisce è ...

zazoomblog : LIVE Sonego-Querrey 7-5 0-1 Australian Open in DIRETTA: Querrey salva tre palle break in apertura di secondo set -… - zazoomblog : LIVE Sonego-Querrey 1-2 Australian Open in DIRETTA: pochi scambi dominano i servizi - #Sonego-Querrey #Australian… -