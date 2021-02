L’Antitrust vuole vederci chiaro sulla comparazione di rc auto e assicurazioni di Facile.it (Di martedì 9 febbraio 2021) Roberto Rustichelli, presidente delL’Antitrust (fonte: Agcm)Facile.it è finita sotto la lente delL’Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette: i funzionari dell’autorità garante per la concorrenza e il mercato e la Guardia di Finanza hanno svolto controlli nella sede della società e presso Facile.it Broker di assicurazioni e Prima assicurazioni. Lo rende noto la stessa autorità, che ha aperto un procedimento istruttorio ipotizzando condotte ingannevoli nell’attività di comparazione nei settori del credito al consumo e delle polizze Rc auto, nei confronti delle società Facile.it, Facile.it Mediazione Creditizia e Facile.it Broker di ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) Roberto Rustichelli, presidente del(fonte: Agcm).it è finita sotto la lente delper presunte pratiche commerciali scorrette: i funzionari dell’rità garante per la concorrenza e il mercato e la Guardia di Finanza hanno svolto controlli nella sede della società e presso.it Broker die Prima. Lo rende noto la stessarità, che ha aperto un procedimento istruttorio ipotizzando condotte ingannevoli nell’attività dinei settori del credito al consumo e delle polizze Rc, nei confronti delle società.it,.it Mediazione Creditizia e.it Broker di ...

