Juventus-Inter, scintille in campo: “Rispetta l’arbitro!” (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ in scena Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. scintille tra Antonio Conte ed un membro del club bianconero. Juventus-Inter è iniziata da pochi minuti, ma il match promette già battaglia. Dopo la vittoria della Juventus in gara 1, i nerazzurri sono alla caccia della vittoria per approdare in finale di Coppa Italia 2020/2021. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ in scena, semifinale di ritorno di Coppa Italia.tra Antonio Conte ed un membro del club bianconero.è iniziata da pochi minuti, ma il match promette già battaglia. Dopo la vittoria dellain gara 1, i nerazzurri sono alla caccia della vittoria per approdare in finale di Coppa Italia 2020/2021. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - JoeCipolla_spb : #JuveInter juventus imbarazzante. l'inter meriterebbe il vantaggio. avete criticato sarri per molto molto meno eh - CountNefaria22 : Comunque quando vedo Inter e Juve che, secondo gli 'addetti ai lavori' su Twitter e in TV ( i giornali sportivi non… -