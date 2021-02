Inter | Lukaku contro il tabù Juventus | mai un gol o un assist contro i bianconeri

(Di martedì 9 febbraio 2021)per RomeluSi avvicina la sfida di questa sera traper regalare a una delle due squadre l’accesso alla finale.favoriti dopo la vittoria dell’andata a San Siro. I nerazzurri questa sera potranno puntare su unin più, per provare a scardinare la difesa di Pirlo anche seil belga, in quattro sfide non ha segnato nemmeno un gol ne fornito nessun. “Voglia di infrangere un altro muro ce l’ha ancheche in quattro partitela, tre con l’, una quando era al Manchester United, non è mai riuscito a segnare né a ...

FcInterNewsit : Vanheusden: 'Lukaku mi aspetta all'Inter, in nerazzurro è felice. Il mio obiettivo è tornare a giocare lì' - tuttosport : Juve-Inter: #Lukaku-#DeLigt, che botte! - Gazzetta_it : #Ibra-dipendenza? Macché, il #Milan vince allo stesso modo. L'#Inter senza #Lukaku e la #Juve senza #CR7 invece...… - JohnDaviesTS : @AmicodiP Questo andrebbe rinchiuso in manicomio, abbiamo giocato tantissime partite senza Ibra e abbiamo comunque… - giovannicuomo_ : @75_franz6 Tralasciando che il Milan questa stagione ha giocato e vinto spesso senza Ibrahimovic ma a priori è un r… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

La Gazzetta dello Sport

L'uscita di scena dalla Coppa Italia, per quanto sgradevole nei termini (contro l', e con una gigantesca coda polemica accesa dallo show Ibra -), sta risultando provvidenziale per ...L'dal canto suo è obbligata a vincere e a farlo segnando almeno due gol per delegittimare le reti in trasferta messe a segno dai bianconeri. Tutto ciò che c'è da sapere su Juventus -: le ...L'Allianz Stadium apre il sipario al ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Inter. Pirlo continua le rotazioni: out Morata e Arthur ...Arrivano nuove indiscrezioni dall'Inghilterra sullo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic, in Inter-Milan. Nessuna accusa di razzismo per lo svedese ...