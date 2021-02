(Di martedì 9 febbraio 2021)che si è giocata allo stadio Via del Mare, è terminata 2-2. I giallorossi hanno tenuto in piedi la gara fino al 75esimo minuto quando è cominciata la rimonta dei biancazzurri. La squadra guidata da Clotet è riuscita nel giro di un quarto d’ora a ribaltare il risultato pareggiando e portando a casa un punto. Nelmister Corini ha analizzato la gara e l’attaccante delAyé ha espresso il proprio parere in merito al risultato.: i biancazzurri pareggiano al 93esimo Il, Corini: “Pareggio? C’è tanta amarezza” Eugenio Corini tecnico del, nelha dichiarato di essere molto amareggiato per il ...

acmilan : ??? Le interviste post-partita di #MilanCrotone sono disponibili sull'app ?? - OfficialSSLazio : ?? ???????????????? ?? ?? Segui il post partita di #LazioCagliari su #LSC in compagnia di Sabrina Cavezza! #CMonEagles ?? - JuventusTV : ?? «Abbiamo preparato bene la partita. Se giochiamo con concentrazione e con l'atteggiamento giusto diventa dura per… - spalferrara : ???? | Le dichiarazioni ?? Mister #Marino e Nenad #Tomovic nel post partita ?? @PordenoneCalcio ??… - MoliPietro : Il post – partita di Lecce – Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : post partita

Periodico Daily - Notizie

LaPallare - Arenzano valida per la 23° giornata del campionato di Promozione A si disputerà allo stadio 'Faraggiana' di Albisola alle ore 15. Informazioni sull'autore delRedazione See ..."Io ministro? Se mi si chiede di far parte di una squadra, io per carattere lame la gioco, non sto in panchina a guardare gli altri e a criticare. Se mi venisse chiesto di dare un contributo, in base alla mie competenze, sicuramente non mi tirerei indietro". Lo ha detto ...Concluso il secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, con le forze politiche. Gli incontri a Montecitorio sono iniziati stamani con il ...Un post apparso in tarda serata su Facebook. Una vignetta con i nomi di tutte le testate appartenenti al gruppo editoriale Gedi e, accanto, le ...