Ducati MotoGP 2021: storia di un'icona a due ruote, tra Mondiali e curiosità (Di martedì 9 febbraio 2021) C'è grande attesa per la presentazione del Team ufficiale Ducati MotoGP di martedì 9 febbraio dalle ore 16 (live anche sul nostro sito gazzetta.it), un evento in cui si tolgono i veli ai nuovi bolidi e si presentano i nuovi piloti ufficiali del Mondiale in arrivo: il 26enne australiano Jack Miller e il 24enne torinese Francesco ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 febbraio 2021) C'è grande attesa per la presentazione del Team ufficialedi martedì 9 febbraio dalle ore 16 (live anche sul nostro sito gazzetta.it), un evento in cui si tolgono i veli ai nuovi bolidi e si presentano i nuovi piloti ufficiali del Mondiale in arrivo: il 26enne australiano Jack Miller e il 24enne torinese Francesco ...

SkySportMotoGP : ?? Domani @ducaticorse presenta la nuova Desmosedici di @jackmilleraus e @PeccoBagnaia ?? Tutti i dettagli su come… - SkySportMotoGP : ?? Avintia è il primo team a presentarsi: ecco le sue nuove Ducati ?? ?? Vi piacciono le livree delle moto di Marini e… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #MotoGp La Ducati e l’inedito doppio-cambio piloti: precedenti non facili. Ma Miller e Bagnaia... - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #MotoGp La Ducati e l’inedito doppio-cambio piloti: precedenti non facili. Ma Miller e Bagnaia... - RassegnaZampa : #MotoGp La Ducati e l’inedito doppio-cambio piloti: precedenti non facili. Ma Miller e Bagnaia... -