Diletta Leotta e Can Yaman: lei conferma la relazione con una foto su Instagram (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo i rumors circolati in settimana Diletta Leotta ha pubblicato una foto su Instagram che la vede insieme a Can Yaman. Da settimane si parla della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman: oggi la commentatrice di DAZN ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram particolare perchè la prima insieme al bell'attore turco. Le prime foto di Can Yaman e Diletta Leotta sono state pubblicate lo scorso gennaio dal settimanale Chi, poi il gossip è completamente impazzito. Forse anche per questo motivo i due hanno deciso di 'ufficializzare' la loro storia d'amore attraverso un primo scatto sull'account Instagram di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo i rumors circolati in settimanaha pubblicato unasuche la vede insieme a Can. Da settimane si parla dellatrae Can: oggi la commentatrice di DAZN ha pubblicato unasul suo profiloparticolare perchè la prima insieme al bell'attore turco. Le primedi Cansono state pubblicate lo scorso gennaio dal settimanale Chi, poi il gossip è completamente impazzito. Forse anche per questo motivo i due hanno deciso di 'ufficializzare' la loro storia d'amore attraverso un primo scatto sull'accountdi ...

