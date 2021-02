Coppa Italia su Rai 1 le semifinali di ritorno, martedì 9 febbraio Juventus – Inter (Di martedì 9 febbraio 2021) Coppa Italia semifinali di ritorno su Rai 1 in tv e in streaming su RaiPlay martedì 9 Juventus – Inter e mercoledì 10 Atalanta – Napoli Il cerchio si stringe, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia deciderà le finaliste di questa edizione della Coppa che si giocheranno la conquista del titolo il 19 maggio 2021. Per Rai 1 e RaiPlay è tempo di grande calcio in diretta che riunirà davanti alla tv milioni di appassionati. La Coppa Italia è in esclusiva Rai e in questa fase le partite sono trasmesse da Rai 1. La serata inizia subito dopo il Tg1 con un pre-partita e il fischio d’inizio è alle 20:45. Il Post partita sarà sul canale Raisport+HD (canale ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 febbraio 2021)disu Rai 1 in tv e in streaming su RaiPlaye mercoledì 10 Atalanta – Napoli Il cerchio si stringe, ildelledideciderà le finaliste di questa edizione dellache si giocheranno la conquista del titolo il 19 maggio 2021. Per Rai 1 e RaiPlay è tempo di grande calcio in diretta che riunirà davanti alla tv milioni di appassionati. Laè in esclusiva Rai e in questa fase le partite sono trasmesse da Rai 1. La serata inizia subito dopo il Tg1 con un pre-partita e il fischio d’inizio è alle 20:45. Il Post partita sarà sul canale Raisport+HD (canale ...

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - maurimaio : Accordo eriksen Conte: il mister gli ha garantito che sarà’ titolare sempre nelle restanti partite di coppa Italia ?? - internewsit : Coppa Italia, ritorno semifinali: i calciatori diffidati e squalificati - -