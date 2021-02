Come Jane Austen: ruches, fiocchi e colletti inamidati (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo stile traccia moderni ritratti di signora. In bilico tra le romantiche eroine della Austen e le avventure di un’età lontana Forme scivolate e toni delicati. ruches, fiocchi e colletti alti inamidati. Gli stilisti recuperano e poi reinterpretano l’allure delle eroine di Jane Austen e la limitrofa moda vittoriana. Tra gli appassionati del genere, il poetico Erdem, che fa ruotare la sua collezione attorno alla figura di Emma Hamilton, l’avventuriera inglese amante dell’ammiraglio Horatio Nelson. Protagonisti, sete morbide e tessuti damascati. Anche gli accessori attingono a un’epoca lontana: Dior per la Cruise propone anelli e collier con cammei, Aquazzura sandali in raso e piume. L’intenzione? Tornare a sognare. Amica. Leggi su amica (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo stile traccia moderni ritratti di signora. In bilico tra le romantiche eroine dellae le avventure di un’età lontana Forme scivolate e toni delicati.alti. Gli stilisti recuperano e poi reinterpretano l’allure delle eroine die la limitrofa moda vittoriana. Tra gli appassionati del genere, il poetico Erdem, che fa ruotare la sua collezione attorno alla figura di Emma Hamilton, l’avventuriera inglese amante dell’ammiraglio Horatio Nelson. Protagonisti, sete morbide e tessuti damascati. Anche gli accessori attingono a un’epoca lontana: Dior per la Cruise propone anelli e collier con cammei, Aquazzura sandali in raso e piume. L’intenzione? Tornare a sognare. Amica.

