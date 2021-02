CD Projekt Red vittima di un attacco hacker | rubati dati dai server

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 febbraio 2021) Non c’è pace per l’azienda polacca: CDRed, la casa sviluppatrice di Cyberpunk 2077, è stata, nelle scorse ore, di un infameda parte diPiove sempre sul bagnato. Dopo il disastroso lancio di Cyberpunk 2077, sembra proprio che il karma non voglia lasciar sola CDRed. A partire dalla cancellazione del titolo dal PlayStation Store, per passare a diverse class-action e azioni legali intraprese da investitori e loro affini, l’azienda polacca sembra davvero non poter avere un attimo di pace nell’ultimo periodo. Nonostante la campagna di marketing a tratti oscura e poco chiara, infatti, ci ritroviamo oggi a chiederci se davvero non si stia esagerando sotto molti punti di vista. Nella giornata di ieri, inoltre, è arrivato l’ennesimo colpo all’immagine dell’azienda. ...