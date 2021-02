Bye bye Arcuri? Il commissario di Conte sarebbe al capolinea: ecco chi potrebbe sostituirlo (Di martedì 9 febbraio 2021) Sin dal suo insediamento, abbiamo dato conto della catastrofe creata dalla gestione dell’emergenza da parte del governo Conte e del suo supercomissario Domenico Arcuri. Ora, con l’arrivo di Mario Draghi, anche la poltrona di Arcuri potrebbe avere le ore contate. Dalle mascherine alle siringhe strapagate, passando per i “famigerati” banchi a rotelle e il mancato potenziamento delle terapie intensive, fino al fallimentare piano vaccinale (compresa l’assurdità delle Primule) resta difficile salvare qualcosa di quello che ha fatto Arcuri. E a chiederne la testa ora sono in tanti. Resta però un nodo: chi al suo posto? E già circolano le prime voci.



