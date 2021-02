Benjamin Mascolo, annuncio a sorpresa: l’ha appena rivelato, accadrà a breve (Di martedì 9 febbraio 2021) Benjamin Mascolo ha riportato sul suo profilo instagram un incredibile annuncio: succederà fra pochissimi giorni. Manca davvero poco, Benjamin Mascolo l’ha appena annunciato sul suo profilo instagram, mandando letteralmente in delirio i suoi migliaia di fan.Conosciuto anche come Benji, è un cantante italiano divenuto celebre grazie al gruppo Benji e Fede, che ha avuto un successo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 9 febbraio 2021)ha riportato sul suo profilo instagram un incredibile: succederà fra pochissimi giorni. Manca davvero poco,annunciato sul suo profilo instagram, mandando letteralmente in delirio i suoi migliaia di fan.Conosciuto anche come Benji, è un cantante italiano divenuto celebre grazie al gruppo Benji e Fede, che ha avuto un successo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RDS_official : Benjamin Mascolo presenta “#California”, il suo primo album da solista - aurora6335 : @Benji_Mascolo @sofiaguicc Seeeee, come no ti abbiamo già sgamato Benjamin a chi vuoi prendere per il culo ?????? - benjisavesme : @Benji_Mascolo @sofiaguicc Ti giuro che le prendi Benjamin - TwitGinger : Benjamin Mascolo ha annunciato il titolo del suo primo singolo solista! - fedehugme3 : Benjamin sei tanto prezioso, grazie per renderci partecipi delle tue giornate e grazie sempre per preoccuparti di n… -

