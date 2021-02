Basket, Final Eight Coppa Italia A1 2021: il regolamento (Di martedì 9 febbraio 2021) Il regolamento della Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 2021. Alla Mediolanum Forum di Pesaro i riflettori si accendono da giovedì 11 a domenica 14 febbraio per la competizione che vede al via le otto migliori squadre del girone d’andata. Si partirà con i quarti di Finale, al via da prima testa di serie c’è l’Olimpia Milano seguita in ordine da Dinamo Sassari, Brindisi e Virtus Bologna. Il torneo come di consueto si svolgerà in quattro giorni con il tabellone ad eliminazione diretta che sancirà la vincitrice della rassegna, nelle prime due giornate si giocheranno i quarti di Finale e a seguire semiFinali e Finale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildelladidi Serie A1. Alla Mediolanum Forum di Pesaro i riflettori si accendono da giovedì 11 a domenica 14 febbraio per la competizione che vede al via le otto migliori squadre del girone d’andata. Si partirà con i quarti die, al via da prima testa di serie c’è l’Olimpia Milano seguita in ordine da Dinamo Sassari, Brindisi e Virtus Bologna. Il torneo come di consueto si svolgerà in quattro giorni con il tabellone ad eliminazione diretta che sancirà la vincitrice della rassegna, nelle prime due giornate si giocheranno i quarti die e a seguire semii ee. SportFace.

